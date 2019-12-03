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На Украине задержали члена «Единой России» 

Lenta.ru + ещё 1 28 минут назад
На Украине задержали члена «Единой России»
Фото: Служба безопасности Украины
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала члена севастопольского регионального политического совета партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого. Об этом сообщает крымскотатарский канал ATR.
Российский политик был задержан во время прохождения паспортного контроля на российско-украинской границе. Задержанию способствовали активисты крымскотатарской организации «Аскер», которую финансирует владелец ATR и бывший вице-премьер Крыма Ленур Ислямов.
Представительница формирования «Аскер» Эвелина Арифова утверждает, что причиной задержания стало то, что Кучерявый является членом российской партии, а также активным участником «русской весны». В организации указывают на его участие в организации «отрядов самообороны» Севастополя, а также на получение медали Минобороны России «За возвращение Крыма».
Ислямов утверждает, что Кучерявый пересекал российско-украинскую границу, чтобы получить загранпаспорт Украины. Отвечая на вопрос, зачем члену «Единой России» нужен украинский паспорт, Кучерявый якобы ответил: «с тем, что выдают в Крыму, никуда не поедешь, а ездить хочется».
«В общем, готов теперь сдавать всех своих едросов и самообороновцев», — написал Ислямов на своей странице в Facebook.
Ранее сотрудники контрразведки СБУ задержали жителя Черкасской области по подозрению в получении секретной информации. По версии украинских правоохранителей, задержанный, которого они называют «агентом ФСБ России», был завербован кадровым офицером российской спецслужбы.
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Теги:
В мире , Происшествия , Ленур Ислямов , ФСБ , Министерство обороны , СБУ , Единая Россия , Республика Крым
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