На Украине задержали члена «Единой России»

Ленур Ислямов. Российский политик был задержан во время прохождения паспортного контроля на российско-украинской границе. Задержанию способствовали активисты крымскотатарской организации «Аскер», которую финансирует владелец ATR и бывший вице-премьер Крыма

Представительница формирования «Аскер» Эвелина Арифова утверждает, что причиной задержания стало то, что Кучерявый является членом российской партии, а также активным участником «русской весны». В организации указывают на его участие в организации «отрядов самообороны» Севастополя, а также на получение медали Минобороны России «За возвращение Крыма».

Ислямов утверждает, что Кучерявый пересекал российско-украинскую границу, чтобы получить загранпаспорт Украины. Отвечая на вопрос, зачем члену «Единой России» нужен украинский паспорт, Кучерявый якобы ответил: «с тем, что выдают в Крыму, никуда не поедешь, а ездить хочется».

«В общем, готов теперь сдавать всех своих едросов и самообороновцев», — написал Ислямов на своей странице в Facebook.