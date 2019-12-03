Эрдоган оценил саммит по Сирии

Эрдоган заявил, что саммит по Сирии прошел «весьма хорошо»

Темы или другие детали саммита в настоящий момент не уточняются.

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