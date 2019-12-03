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Эрдоган заявил, что саммит по Сирии прошел «весьма хорошо» 

ТАСС 46 минут назад
Эрдоган оценил саммит по Сирии
Фото: РИА Новости
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что состоявшийся во вторник в Лондоне саммит с участием лидеров Турции, Германии, Франции и Великобритании прошел хорошо.
" [Четырехсторонний саммит по Сирии] прошел весьма хорошо", — приводит телеканал NTV слова турецкого лидера.
Встреча лидеров четырех стран по этой теме проводилась впервые. Наряду с Эрдоганом в нем также принимали участие президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель, а также премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Темы или другие детали саммита в настоящий момент не уточняются.
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Теги:
В мире , Армия , Ближний Восток , Европа , Конфликты , Политика , Борис Джонсон , Ангела Меркель , Эмманюэль Макрон , Германия , Сирия , Великобритания , Турция , Франция
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