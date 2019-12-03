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Зеленскому предъявили требования по переговорам с РФ 

Рамблер 14 минут назад
Представители фракций «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина» заблокировали трибуну Верховной рады, чтобы предъявить президенту Украины Владимиру Зеленскому требования к предстоящим 8 декабря переговорам в «нормандском формате». Видеозапись их выступления опубликована в Facebook бывшего президента страны Петра Порошенко, передает «Лента.ру».
Депутаты потребовали от Зеленского не идти на компромиссы, связанные с федерализацией страны и статусом Украины как унитарного государства; не обсуждать ранее выбранный Украиной курс на вступление в ЕС и НАТО. Также депутаты потребовали не проводить выборы на неподконтрольных территориях Донбасса до полного разоружения и передачи Киеву контроля над границей с Россией; не допускать компромисса по вопросу территориальной принадлежности Крыма и не соглашаться на прекращение судебных разбирательств с Россией в международных судах.
Представители оппозиционных партий призвали все партии и общественные организации присоединиться к требованиям и заявили, что нарушение этих требований нанесет Украине непоправимый урон.
Встреча лидеров стран «нормандского формата» пройдет в Париже 9 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что двумя своими главными задачами на встрече он считает достижение перемирия в Донбассе и договоренность о масштабном обмене пленными.
Комментарии 271 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
В мире , Видео , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , ЕС , Верховная Рада , НАТО , Lenta.ru
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