Зеленскому предъявили требования по переговорам с РФ

Депутаты потребовали от Зеленского не идти на компромиссы, связанные с федерализацией страны и статусом Украины как унитарного государства; не обсуждать ранее выбранный Украиной курс на вступление в ЕС НАТО . Также депутаты потребовали не проводить выборы на неподконтрольных территориях Донбасса до полного разоружения и передачи Киеву контроля над границей с Россией; не допускать компромисса по вопросу территориальной принадлежности Крыма и не соглашаться на прекращение судебных разбирательств с Россией в международных судах.

Представители оппозиционных партий призвали все партии и общественные организации присоединиться к требованиям и заявили, что нарушение этих требований нанесет Украине непоправимый урон.

Встреча лидеров стран «нормандского формата» пройдет в Париже 9 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что двумя своими главными задачами на встрече он считает достижение перемирия в Донбассе и договоренность о масштабном обмене пленными.