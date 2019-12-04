Лукашенко заметил признаки нового передела мира

Лукашенко озаботился новым переделом мира

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что мировые лидеры все чаще решают проблемы «с позиции силы», а не на основании международного права. Об этом сообщает БЕЛТА.

Такое мнение президент Белоруссии высказал во время выступления в Народной скупщине Сербии.

«Я иногда с высоты прожитых президентских лет начинаю думать, не начался ли новый передел нашей планеты. И все мы хорошо знаем, к чему это может привести», — отметил он.

Белорусский лидер также призвал решать глобальные и региональные проблемы мирным путем.

«Беларусь выдвинула инициативу об обновлении широкого диалога от Атлантики до Владивостока по укреплению мер доверия, безопасности и сотрудничества», — подчеркнул Александр Лукашенко.

Как сообщал «Рамблер», ранее Лукашенко заявил о готовности ввести миротворцев в Донбасс и взять под контроль участок границы, который власти Украины сейчас не контролируют. По его словам, речь идет об участке границы в 400 километров.