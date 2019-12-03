В США рассказали о вариантах продления СНВ-3

Американская сторона рассматривает более долговременные варианты соглашения с участием КНР

США рассматривают продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок которого истекает в начале 2021 года. Об этом сообщил помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространения Крис Форд.

Он отметил, что никакого конкретного решения пока не принято. Штаты ищут более долговременные варианты с участием Пекина.

Вашингтон, по словам Форда, исходит из того, как продление или не продление договора поможет предотвратить гонку вооружений между связанными контрактом Россией и США, а также Китаем.

Кроме того, по словам американской стороны, Москва уже выстраивает потенциал, выходящий за рамки СНВ-3. Речь идет о гиперзвуковых и подводных средствах доставки.