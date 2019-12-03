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В США рассказали о вариантах продления СНВ-3 

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Американская сторона рассматривает более долговременные варианты соглашения с участием КНР.
США рассматривают продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок которого истекает в начале 2021 года. Об этом сообщил помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространения Крис Форд.
Он отметил, что никакого конкретного решения пока не принято. Штаты ищут более долговременные варианты с участием Пекина.
Вашингтон, по словам Форда, исходит из того, как продление или не продление договора поможет предотвратить гонку вооружений между связанными контрактом Россией и США, а также Китаем.
Кроме того, по словам американской стороны, Москва уже выстраивает потенциал, выходящий за рамки СНВ-3. Речь идет о гиперзвуковых и подводных средствах доставки.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений был подписан президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он остается единственным действующим соглашением, заключенным между Россией и США. Его срок истекает в феврале 2021 года.
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Теги:
В мире , Видео , Оружие , Дмитрий Медведев , Барак Обама , США
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