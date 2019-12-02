Штаб Трампа лишил аккредитации Bloomberg

СМИ: предвыборный штаб Трампа лишил аккредитации журналистов агентства Bloomberg

Избирательный штаб американского президента Дональда Трампа заявил, что он больше не будет выдавать аккредитации корреспондентам информационного агентства Bloomberg (Bloomberg News) на освещение мероприятий его предвыборной кампании. Об этом в понедельник сообщил портал Axios со ссылкой на менеджера предвыборной кампании Трампа Брэда Парскейла.

Парскейл указал, что такое решение было принято после недавнего заявления агентства Bloomberg о том, что издание больше не будет проводить журналистские расследования в отношении кандидатов в президенты США на выборах 2020 года от Демократической партии , так как в предвыборную гонку вступил его владелец Майкл Блумберг

"Решение Bloomberg News официально вести избирательную редакционную политику вызывает беспокойство и является неправильным. В Bloomberg News заявили, что они не будут проводить расследования против своего главы или его конкурентов из числа демократов, многие из которых в настоящее время занимают высокие посты, но продолжат критически освещать деятельность Трампа

Так как они объявили об этой предвзятости открыто, штаб Трампа больше не будет давать аккредитацию представителям Bloomberg News на освещение митингов или других событий, связанных с предвыборной кампанией", — отметил Парскейл.

Главный редактор агентства Bloomberg Джон Миклетвэйт в ответном заявлении подчеркнул, что его издание честно и непредвзято освещало деятельность Трампа с тех пор, как он стал кандидатом в президенты США в 2015 году, и намерено продолжать делать это, несмотря на ограничения, введенные штабом лидера США.