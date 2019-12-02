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В мире

Джонсон попался на плагиате твитов о теракте 

Lenta.ru + ещё 3 26 минут назад
Джонсон попался на плагиате твитов о теракте
Фото: Reuters
Блогер The Secret Barrister обвинил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в копировании его твитов, посвященных теракту на Лондонском мосту. Об этом сообщает Sky News.
По словам блогера, 16 публикаций в Twitter-аккаунте Джонсона были взяты из его текста, опубликованного ранее. В твитах британский премьер критиковал законодательство 2008 года, значительно облегчающее процедуру условно-досрочного освобождения и позволившее преступнику Усману Хану выйти на свободу. Блогер уточнил, что Джонсон ссылается на тот же документ, на который сослался он, и повторяет некоторые его наблюдения.
«Самое очевидное объяснение состоит в том, что Джонсон или, возможно, его советники взяли информацию из блога, выбросили неудобный контекст и использовали, чтобы представить Джонсона как гуру юриспруденции, делящегося своей мудростью», — добавил The Secret Barrister в своем Twitter.
В пятницу, 29 ноября, 28-летний Усман Хан напал на прохожих на Лондонском мосту. Пять человек получили ранения, двое из них скончались. Преступник был ликвидирован полицейскими. По мнению властей, случившееся связано с терроризмом.
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Теги:
В мире , Борис Джонсон , Великобритания
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