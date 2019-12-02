Помпео назвал заслугу Трампа

Помпео назвал заслугой Трампа рост оборонных расходов НАТО

"Рост затрат пока что составляет 130 миллиардов долларов, это на несколько сотен миллиардов больше в течение трех-четырех лет. Это прямой результат того, что президент Трамп ясно заявил наши ожидания, что эти европейцы увеличат свое участие и помогут защитить собственных граждан", — сказал Помпео в интервью Fox News.

Трамп не раз требовал от союзников по НАТО платить больше за "защиту США". Вашингтон несет большую часть оборонных расходов альянса.