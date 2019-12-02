Дело МН17: появились новые доказательства теракта

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Эксперт представил новые доказательства теракта на борту рейса МН17 

News.ru 1 час назад
Причиной крушения МН17 в небе над Донбассом стал теракт на борту авиалайнера. Об этом заявил российский эксперт Юрий Антипов.
Дело MH17: Россию обвинили в сокрытии «ценного свидетеля»
По его словам, он располагает достаточными доказательствами того, что именно взрыв на борту привёл к гибели пассажиров и экипажа.
Рейс МН17 был взорван изнутри в результате спецоперации. В нужном месте и в нужное время. Имеющиеся у меня факты однозначно это доказывают и даже выявляют то вещество, которым этот самолёт был взорван, — заявил он в беседе с «Царьградом».
Он подчеркнул, что в пользу этой версии говорят, в первую очередь, фотографии тел с места крушения. Они были в таком состоянии, к которому их мог привести только взрыв внутри салона авиалайнера. Антипов отметил, что эта катастрофа во многом схожа с трагедией над Синаем в 2015 году.
Оба лайнера летели примерно на одинаковой высоте (9 и 10 км) примерно с одинаковой скоростью (850 и 900 км/час). И оба одномоментно разрушились в полёте на три основные составляющие: хвост, центральная часть с крыльями и кабина пилотов, — рассказал эксперт.
По его мнению, к разрушению конструкции могло привести только внутреннее большое давление от взрыва. В ходе ЧП по салону лайнера разлетелись металлические частицы, которых нет ни у «Бука», ни у «Боинга 777». Эксперт также счёл странным, что ни один из четырёх микрофонов в кабине пилотов не записал звук взрыва от ракеты. Значит, по словам Антипова, к моменту взрыва уже «был порван кабель связи, идущий на запись в хвост самолёта».
Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, являвшиеся гражданами десяти государств.
Ранее News.ruписал, что частный детектив из Германии Йозеф Реш, занимавшийся расследованием крушения малайзийского Boeing 777, готов выступить свидетелем в суде. Реш хочет представить новые доказательства катастрофы МН17. Он уже направил соответствующее письмо в прокуратуру Нидерландов.
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Комментарии51 
Теги:
В мире , Видео , Катастрофы , Юрий Антипов , Йозеф Реш , Boeing , Царьград ТВ
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