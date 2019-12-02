Дело МН17: появились новые доказательства теракта

Эксперт представил новые доказательства теракта на борту рейса МН17

Причиной крушения МН17 в небе над Донбассом стал теракт на борту авиалайнера. Об этом заявил российский эксперт Юрий Антипов

По его словам, он располагает достаточными доказательствами того, что именно взрыв на борту привёл к гибели пассажиров и экипажа.

Рейс МН17 был взорван изнутри в результате спецоперации. В нужном месте и в нужное время. Имеющиеся у меня факты однозначно это доказывают и даже выявляют то вещество, которым этот самолёт был взорван, — заявил он в беседе с «Царьградом».

Он подчеркнул, что в пользу этой версии говорят, в первую очередь, фотографии тел с места крушения. Они были в таком состоянии, к которому их мог привести только взрыв внутри салона авиалайнера. Антипов отметил, что эта катастрофа во многом схожа с трагедией над Синаем в 2015 году.

Оба лайнера летели примерно на одинаковой высоте (9 и 10 км) примерно с одинаковой скоростью (850 и 900 км/час). И оба одномоментно разрушились в полёте на три основные составляющие: хвост, центральная часть с крыльями и кабина пилотов, — рассказал эксперт.

По его мнению, к разрушению конструкции могло привести только внутреннее большое давление от взрыва. В ходе ЧП по салону лайнера разлетелись металлические частицы, которых нет ни у «Бука», ни у «Боинга 777». Эксперт также счёл странным, что ни один из четырёх микрофонов в кабине пилотов не записал звук взрыва от ракеты. Значит, по словам Антипова, к моменту взрыва уже «был порван кабель связи, идущий на запись в хвост самолёта».

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Тогда погибли 298 человек, являвшиеся гражданами десяти государств.