Ополченцы ДНР получили «штуки»: снайперы ВСУ в панике

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На Украине заявили о гибели снайперов ВСУ из-за появления у ДНР новейших «штук» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Украинский блогер и медиа-аналитик Назар Приходько заявил, что два снайпера ВСУ, которых ликвидировали ополченцы ДНР с помощью минометного огня, были обнаружены якобы с помощью некоего «новейшего комплекса обнаружения», который появился у республики.
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По его словам, 30 ноября погибли два снайпера Киевского ЦСО «Альфа» СБУ Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев, которые выполняли «контрснайперские задачи в „серой“ зоне». «Их накрыло миной прямой наводкой», — заявил Приходько в своем Facebook.
Он добавил, что на том направлении, где находились погибшие, военные снайперы «не очень-то и хотят работать», так как ополченцам якобы завезли некие «штуки».
«Штука — это новейший комплекс обнаружения стоимостью 400 тыс. долларов! Кроме этого, у них теперь есть «штука», которая считывает ВСЕ мессенджеры», — заявил он.
Приходько утверждает, что вторая «штука» считывает в том числе WhatsApp и Telegram.
«Их просто запеленговали, короче говоря. Минометы против снайперов задействуются тогда, когда расстояние до них выше 1,8 тыс. метров. Выявить снайперов ЦСО «Альфа» с такого расстояния без специальной аппаратуры — практически невозможно», — заявил он.
1 декабря в ДНР заявили, что в результате снайперского огня с украинской стороны в субботу были убиты двое военнослужащих народной милиции ДНР, а еще один военный пострадал. В сообщении оборонного ведомства ДНР говорится, что «в ходе вынужденного контрснайперского огня» были убиты трое украинских силовиков.
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Комментарии304 
Теги:
В мире , Видео , Министерство обороны , СБУ
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