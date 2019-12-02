Зеленский сравнил Украину с фигурой на шахматной доске великих держав

Украина хочет равноправных отношений с США и не желает, чтобы ее рассматривали в Вашингтоне как объект. Об этом в интервью немецкому изданию Spiegel заявил президент Украины Владимир Зеленский

«Я хочу, чтобы США… помогали нам и понимали, что мы являемся субъектом, что они не договариваются с другими за нашими спинами», — сказал украинский лидер.

Зеленский отметил, что он не хочет, чтобы Украины была «фигурой на шахматной доске великих держав», которую могут «толкать вперед, подвигать назад или сдавать».

По его словам, когда власти Соединенных Штатов говорят, что Украина является коррумпированной страной, то это сигнал миру, Европе и международным финансовым институтам. При этом Зеленский добавил, что желает, чтобы в США поняли, что Украина уже другое государство, а украинцы —совершенно другие людьми. В то же время он отметил, что не считает своей задачей убеждать президента США Дональда Трампа в обратном.

Ранее президент Украины заявил, что никогда не начнет силовую операцию по возвращению Донбасса, поскольку из-за этого может разразиться «тотальная война» в Европе. По его словам, призывы начать войну на востоке страны инспирируются людьми, которые ранее находились у власти на Украине.