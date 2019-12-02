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План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г» 

Рамблер 24 минуты назад
Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» в Верховной раде Украины Вадим Рабинович назвал «план Б» президента Владимира Зеленского по ситуации в Донбассе «планом Г».
«Вы знаете, президент только что сказал, что у него есть "план Б". Я все время слышал про этот "план Б", но не знал, в чем суть этого плана. Но сейчас Зеленский сказал, у него есть "план Б", и заключается он в следующем, я цитирую президента: "Оставить все как есть". Вы знаете, это — не "план Б", это "план Г"», — цитирует Рабиновича «112.ua».
По его словам, законопроект об особом статусе Донбасса до сих пор не вынесен на голосование в Раду, а без него «не будет ни минских соглашений, ни "нормандского формата"».
Зеленский заявил о «плане Б» по Донбассу
Рабинович отметил, что «оставить все как есть» это значит оставить Украину в состоянии войны.
«Без мира нашей страны не будет, без мира не будет экономики, без мира не будет нормальных тарифов. Мир нужен, чтоб развиваться», — подчеркнул народный депутат.
В октябре президент Украины впервые упомянул о наличии «плана Б» по урегулированию в Донбассе, но тогда он не стал раскрывать детали, отметив, что «не хочет о нем сейчас говорить».
Комментарии147 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
В мире , Видео , Украина , Вадим Рабинович , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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