План Б Зеленского по Донбассу назвали «планом Г»

«Вы знаете, президент только что сказал, что у него есть "план Б". Я все время слышал про этот "план Б", но не знал, в чем суть этого плана. Но сейчас Зеленский сказал, у него есть "план Б", и заключается он в следующем, я цитирую президента: "Оставить все как есть". Вы знаете, это — не "план Б", это "план Г"», — цитирует Рабиновича «112.ua».

По его словам, законопроект об особом статусе Донбасса до сих пор не вынесен на голосование в Раду, а без него «не будет ни минских соглашений, ни "нормандского формата"».

Рабинович отметил, что «оставить все как есть» это значит оставить Украину в состоянии войны.

«Без мира нашей страны не будет, без мира не будет экономики, без мира не будет нормальных тарифов. Мир нужен, чтоб развиваться», — подчеркнул народный депутат.

В октябре президент Украины впервые упомянул о наличии «плана Б» по урегулированию в Донбассе, но тогда он не стал раскрывать детали, отметив, что «не хочет о нем сейчас говорить».