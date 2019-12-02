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Зеленский заявил о «плане Б» по ситуации в Донбассе 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Зеленский заявил о «плане Б» по Донбассу
Фото: globallookpress.com
Саммит в «нормандском формате» должен состояться 9 декабря в Париже.
Владимир Зеленский заявил о существовании «плана Б» по ситуации в Донбассе. Однако подробности запасного варианта раскрывать западной прессе украинский президент отказался.
«Пока я не хочу говорить о моем «плане Б». Поэтому он и называется «планом Б», потому что я верю в «план А». Но он существует. И я хотел бы прояснить одну вещь: мой «план Б» не подразумевает, что все останется так, как сейчас», — приводит слова Зеленского Der Spiegel.
Напомним, что саммит в «нормандском формате» должен состояться 9 декабря в Париже, где соберутся лидеры России, Германии, Франции и Украины. В Киеве заявили, что после встречи планируют начать работу над законопроектом об особом статусе Донбасса.
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Теги:
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Spiegel
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