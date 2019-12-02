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Умерла актриса Шелли Моррисон, сыгравшая служанку в сериале Will & Grace 

ТАСС + ещё 9 2 часа назад
Умерла Шелли Моррисон
Фото: Youtube
Американская актриса Шелли Моррисон, сыгравшая роль служанки Розарио Салазар в телесериале Will & Grace (1998), умерла в возрасте 83 лет. Об этом сообщила в понедельник телекомпания KTLA.
Моррисон досталась в этом сериале роль, которая по первоначальному сценарию была второстепенной, отметила телекомпания, однако она сыграла роль служанки из Сальвадора столь успешно, что на протяжении восьми сезонов, с 1999 по 2006 год, она появлялась в этой роли в 68 эпизодах.
В одном из последних интервью Моррисон отметила, что роль Розарио Салазар в сериале Will & Grace была для нее одной из самых любимых.
"Для меня было очень важно то, что удалось создать образ пожилой испаноговорящей женщины — умной и самостоятельной", — отметила она.
На протяжении карьеры в кино — с 1955 по 2014 год — Моррисон сыграла в 76 фильмах, в том числе в фильмах "Золото Маккены" (Mackenna's Gold, 1968), "Веселушка" (Breezy, 1973), а также в сериалах "Коломбо" (Columbo, 1968-2003) и "Меня зовут Эрл" (My Name Is Earl, 2005-2009).
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Теги:
В мире , Другое , Шелли Моррисон
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