Китай ввел санкции против США за поддержку Гонконга

Китая Хуа Чуньин. Пекин вводит санкции в отношении ряда американских неправительственных организаций в ответ на принятие закона по Гонконгу . Об этом на брифинге в понедельник заявила официальный представитель МИД

"Недавно США приняли закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге", игнорируя протест Китая, это стало серьезным нарушением международного права и основных норм международных отношений, а также вмешательством во внутренние дела КНР, Пекин в этом отношении выразил свой решительный протест. В ответ на это Китай принял решение ввести санкции в отношении ряда американских неправительственных организаций, включая NDI, HRW, Freedom House", — отметила китайский дипломат в ходе брифинга.

Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее подписал два закона, касающихся Гонконга. Это документ "О защите прав человека и демократии в Гонконге" и запрет поставок в специальный административный район определенной полицейской экипировки.

Подписанные Трампом документы корректируют закон о политике США в отношении Гонконга от 1992 года. Они предполагают, что пересмотр торговых отношений Соединенных Штатов с Гонконгом может пересматриваться каждый год, в зависимости от степени его автономии, а также санкции против лиц, которых Вашингтон посчитает ответственными за нарушение прав человека в административном районе.