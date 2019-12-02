«Розовые очки»: Аваков ответил на заявление о распаде Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал высказывание председателя Госдумы Вячеслава Володина о национализме и притеснении малых народов на Украине «новыми стеклами розовых очков» для людей, выступающих за дружбу между Москвой и Киевом. Заявление спикера Госдумы, по словам Авакова, свидетельствует об «истинных устремлениях» России

«Нашим тоже скажу: сторонникам всепрощения, покупки электроэнергии, дешевого газа со скидкой и прочим, твердящим, что «мы один народ», — перечитывайте Володиных. А если не доходит с ходу, то знайте, что есть многие такие, как я», — написал Аваков в Facebook. В посте он назвал себя «русскоязычным украинским националистом».

Вячеслав Володин ранее заявил, что национализм и притеснение малых народов на Украине могут спровоцировать выход из ее состава некоторых областей. Он подчеркнул, что украинские власти должны отдавать себе отчет в этом.

Таким образом он отреагировал на срыв украинской делегацией выступления депутата от Крыма Руслана Бальбека на женевском форуме ООН . По словам Володина, этим Киев в очередной раз продемонстрировал свою нетерпимость к малым народам.

Он обратил внимание, что на Украине постоянно нарушаются права нацменьшинств — русских, венгров и поляков. Особенно, как считает спикер Госдумы, это касается их права на язык: Киев в последнее время вводит украинский как единственный государственный и запрещает использовать языки нацменьшинств в школах. «При этом сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным», — констатировал Володин. Депутат призвал новые украинские пересмотреть отношение к правам этнических групп в стране.

Спикер Госдумы напомнил, что после вхождения Крыма в состав России на его территории официально закрепили три государственных языка — русский, украинский и крымско-татарский. Он посоветовал Украине последовать примеру лучших практик других государств, а «не стучать по столу, как наследники Никиты Хрущева», показывая свое неуважение к международному обществу.

Володин также обратил внимание, что в 2014 году идею вхождения в состав РФ поддержали более 96% жителей Крыма и Севастополя — русские, украинцы, крымские татары, белорусы, армяне, азербайджанцы.

Он посоветовал украинским властям задуматься над тем, почему так произошло.

Делегация Украины 28 ноября на форуме ООН по вопросам нацменьшинств в Женеве сорвала выступление Руслана Бальбека. Парламентарий представлял свой доклад, и в это время некоторые присутствовавшие позволяли себе кричать, стучать ногами, бить кулаками по столу, а отдельные люди даже были готов броситься в драку.

После такого инцидента депутат сделал вывод, что украинская делегация состоит не из дипломатов, а из тех, кто «бросал камни и размахивал цепью перед полицейскими на майдане». Представители соседнего государства в данном случае продемонстрировали «дикость и презрение» к ценностям демократии, в частности к свободе высказываний, резюмировал Бальбек.

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина также должна была представить на этом форуме доклад о правах человека на образование на языках национальных меньшинств, но ее выступление не состоялось. Она планировала рассказать о том, как в Крыму относятся к украинскому языку.

Позже Гридчина сообщила, что делегация Украины снова попыталась сорвать выступление Бальбека.

На втором дне форума депутат опять попытался представить доклад, но его четыре раза прерывали украинцы, рассказала она. «Ему пришлось выступать под шум табличек украинской делегации. При этом представители Украины проигнорировали просьбу председателя форума прекратить такое поведение», — отметила глава украинской общины Крыма.

Но даже несмотря на это, представитель России все же смог завершить выступление. Гридчина подчеркнула, что свою речь Бальбек выстраивал вокруг вопроса соблюдения прав крымских татар на полуострове.

В Женеве 28 и 29 ноября под эгидой Совета ООН по правам человека состоялась 12-я сессия форума по вопросам меньшинств. На ней поднимали проблемы образования, языков и прав этих людей.