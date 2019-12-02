В Киеве готовы «принять пару областей» РФ

В Киеве заявили о готовности «принять пару областей» России

По словам Кулебы, Володин, говоря о риске распада Украины , якобы угрожает Киеву. «Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет. Зато готовы принять пару областей России. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни», — заявил украинский вице-премьер в своем Twitter.

При этом он сопроводил свой пост картой расселения украинцев, которая, предположительно, была составлена географом из Львова Степаном Рудницким и напечатана в Австро-Венгрии в разгар Первой мировой войны, передает РИА «Новости».

Ранее Володин, комментируя действия украинской делегации на форуме ООН в Женеве, которая сорвала выступление депутата Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, отметил, что такие действия свидетельствуют о нетерпимости Киева к малым народам, что может привести к выходу ряда регионов из состава Украины.