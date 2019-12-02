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В Киеве заявили о готовности «принять пару областей» России 

Деловая газета «Взгляд» 39 минут назад
В Киеве готовы «принять пару областей» РФ
Фото: Reuters
Вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил о готовности Киева «принять пару областей» России.
По словам Кулебы, Володин, говоря о риске распада Украины, якобы угрожает Киеву. «Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет. Зато готовы принять пару областей России. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни», — заявил украинский вице-премьер в своем Twitter.
При этом он сопроводил свой пост картой расселения украинцев, которая, предположительно, была составлена географом из Львова Степаном Рудницким и напечатана в Австро-Венгрии в разгар Первой мировой войны, передает РИА «Новости».
Ранее Володин, комментируя действия украинской делегации на форуме ООН в Женеве, которая сорвала выступление депутата Руслана Бальбека, представлявшего крымских татар, отметил, что такие действия свидетельствуют о нетерпимости Киева к малым народам, что может привести к выходу ряда регионов из состава Украины.
После этого министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что заявление спикера Госдумы якобы является показателем «истинных устремлений» России. В МИД Украины заявили, что все граждане страны якобы обладают «абсолютно равными» правами.
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Комментарии7 
Теги:
В мире , Украина , Дмитрий Кулеба , Арсен Аваков , МИД , ООН , Правительство Украины , Госдума , РИА Новости , Киев
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