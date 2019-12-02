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Украина собралась «принять пару областей» России 

Рамблер 56 минут назад
Вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба заявил о готовности страны принять в свой состав несколько российских областей. Об этом он написал в своем твиттере.
Так Кулеба прокомментировал слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о национализме и притеснении малых народов на Украине. Как сообщал «Рамблер», по мнению Володина, это может привести к выходу из состава Украины нескольких регионов.
«Володин угрожает выходом областей из состава Украины. Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет. Зато готовы принять пару областей РФ. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни», — написал Кулеба.
Свой пост он сопроводил картой, на которой к Украине отнесены несколько российских областей, в том числе Ростовская.
Подписчики Кулебы обратили внимание, что на карте к Украине отнесены территории, которые сейчас принадлежат сразу нескольким иностранными государствам.
«Распространение таких карт как аргумента против официальной риторики создает угрозу для отношений Украины с другими государствами. Ведь эта карта отображает не фактические, но мнимые границы», — написал пользователь Łukasz Adamski.
«Для дипломата это необдуманно. Работайте лучше, а не хайп ловите», — добавил Vlodko Penderetskiy.
«А я уже не дипломат. Я работаю в правительстве», — ответил Кулеба.
Комментарии402 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
В мире , Видео , Украина , Дмитрий Кулеба , Вячеслав Володин , Госдума
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