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Стала известна причина заморозки Трампом помощи Украине 

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Стала известна причина заморозки Трампом помощи Украине
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Президент США Дональд Трамп принимал в отношении Киева совершенно осмотрительные решения, основанные на разумном скептицизме, из-за повсеместной коррупции на Украине. Об этом говорится в докладе республиканцев, опубликованном перед очередными слушаниями по расследованию дела об импичменте американского лидера, пишет The Hill.
«Расследование касательно телефонного разговора [президентов США и Украины] показало, что никакой "услуги за услугу", взяточничества, принуждения и злоупотребления властью не было», — добавили авторы документа.
Также в докладе отвергаются обвинения в том, что Трамп хотел получить выгоду из расследования в отношении семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Кроме того, республиканцы отрицают любые попытки главы государства помешать даче показаний свидетелей по делу о его импичменте в Палате представителей.
В конце ноября стало известно, что первые меры по приостановке военной помощи Киеву на сумму 250 миллионов долларов были приняты Вашингтоном 25 июля, спустя несколько часов после телефонного разговора Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского.
25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося в конце июля. Детали беседы президентов стали поводом для объявления американскими парламентариями начала процедуры импичмента лидера США. В Конгрессе заявляли, что это будет сделано, если удастся доказать факт давления Трампа на украинского коллегу в связи с расследованием коррупционной деятельности на Украине сына Джо Байдена Хантера Байдена. Сенаторы назвали это попыткой обрушить рейтинг Байдена-старшего, который является наиболее вероятным кандидатом от Демократической партии на выборах главы государства в 2020 году.
В конце августа Трамп поручил заморозить предназначенные Украине бюджетные деньги США. По заданию президента началась проверка того, расходуются ли выделенные средства в интересах Вашингтона или разворовываются. Он также выразил неудовольствие тем, что страны ЕС не поставляют украинцам оружие. В октябре американский лидер разморозил военную помощь Украине и сообщил, что сделал это только по просьбе сенатора Роба Портмана.
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Теги:
В мире , Выборы на Украине , Партия Зеленского , Роб Портман , Джозеф Байден , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , ЕС , Демократическая партия США , США
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