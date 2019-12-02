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Политика

В Эстонии начинаются масштабные киберучения НАТО 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
В Эстонии начинаются масштабные киберучения НАТО
Фото: U.S. Marine Corps / Gunnery Sgt. Clinton Firstbrook
Масштабные киберучения НАТО Cyber Coalition начинаются в понедельник в Эстонии на базе Академии Сил обороны в городе Тарту, сообщила пресс-служба эстонского военного ведомства.
"В учениях Cyber Coalition, которые пройдут со 2 по 6 декабря, примут участие 27 из 29 стран НАТО, Евросоюз и шесть партнеров альянса, среди которых Япония, Алжир, Австрия, Финляндия, Ирландия и Швеция. Страны-участницы представят почти 700 специалистов по кибербезопасности, технологов, военных и правительственных чиновников, представителей бизнеса", — говорится в сообщении.
В ходе учений будет разыгрываться приближенный к реальности сценарий кибератаки, чтобы в тесной координации друг с другом участники предотвратили ее воздействие на жизненно важные системы государства, а также отработали взаимодействие экспертов на внутригосударственном и международном уровнях.
Эстония является членом НАТО с 2004 года. В Эстонии учения Cyber Coalition проводятся в седьмой раз.
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Теги:
В мире , Армия , Учения НАТО , Министерство обороны , ЕС , НАТО , Тарту , Эстония
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