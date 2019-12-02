Саакашвили рассказал об огромной ошибке

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что пожалел о том, что уехал из Грузии.
Саакашвили руководил Грузией с 2004 по 2013 год, в ноябре 2013 он покинул страну за несколько дней до окончания своих полномочий, после чего в отношении него были возбуждены четыре уголовных дела. В 2018 году он был заочно осуждён и приговорён к трём годам лишения свободы по делу об убийстве сотрудника Объединённого банка Грузии Сандро Гиргвлиани, в том же году его заочно приговорили к шести годам тюрьмы по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили.
"Сегодня я больше всех сожалею о том, что в 2013 году покинул Грузию. Я просто оставил всё и ушёл. Я ушёл не из-за боязни сесть в тюрьму. Вам известно, что и на Украине мне этим угрожали. Просто я ушёл потому, что устал и люди устали от меня. Я просто дал всем отдохнуть. Однако сегодня я считаю, что допустил ошибку", — заявил Саакашвили в интервью телекомпании «Мтавари Архи».
Как писал News.ru ранее, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что глава правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили обманул своих избирателей, и призвал сторонников оппозиции мобилизоваться. В своём Facebook он заявил, что «грузинский народ должен сплотиться».