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Зеленский поздравил украинцев с годовщиной референдума независимости и призвал к единству 

ТАСС + ещё 2 59 минут назад
Зеленский призвал украинцев к единству
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил соотечественников с 28-й годовщиной проведения референдума о независимости, но широко это событие в стране не отмечают.
Президент напомнил украинцам, что в этот день 28 лет назад состоялся исторический Всеукраинский референдум по поддержке Акта провозглашения независимости Украины.
"В тот день мы все объединились, чтобы жить вместе в единой и независимой стране, — написал Зеленский в воскресенье в Facebook. — И это действительно праздник! Потому что в тот день мы все, независимо от языка, пола и вероисповедания, объединились, чтобы жить вместе в единой и независимой стране", — написал Зеленский.
Президент отметил, что сегодня уже есть целое поколение украинцев, которые родились сами и родили детей в независимой Украине.
"И это — наше будущее. Ради которого мы должны и в дальнейшем быть едиными!", — добавил Зеленский.
1 декабря 1991 года на Украине состоялся Всеукраинский референдум о независимости, на котором волеизъявлением народа был подтвержден Акт провозглашения независимости Украины, принятый 24 августа 1991 года Верховной радой. Более 90% избирателей дали утвердительный ответ на вопрос:
"Подтверждаете ли вы Акт провозглашения независимости Украины?".
Не было ни одного региона, ни одного населенного пункта, где идея независимости Украины не нашла бы поддержки большинства граждан.
Всеукраинский референдум 1 декабря 1991 года прошел в один день с первыми выборами президента Украины, им стал Леонид Кравчук.
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Теги:
В мире , Украина , Леонид Кравчук , Владимир Зеленский , Верховная Рада
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