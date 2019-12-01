В Токио потребовали вернуть южные Курилы

В Японии прошел митинг с требованием забрать Курильские острова у России. Митинг состоялся в воскресенье в Токио, сообщает ТАСС

В акции участвовало около 500 человек. От японского правительства в мероприятии принял участие министр по делам Окинавы и «северных территорий», губернатор префектуры Хоккайдо Сэйити.

«Мы продолжим добиваться взаимного понимания и всецело поддерживаем дипломатические переговоры», — заявили чиновники.

После акции манифестанты колонной прошли по центру Токио, скандируя лозунги с требованием «вернуть северные территории» Японии.

Москва и Токио так и не заключили мирный договор после Второй мировой войны. Это произошло из-за разногласий по поводу принадлежности южной части Курил. После войны архипелаг был включен в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких островов. МИД РФ неоднократно заявлял, что российский суверенитет над Курилами не подлежит сомнению.