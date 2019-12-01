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В Токио потребовали вернуть южные Курилы 

Рамблер + ещё 1 56 минут назад
В Японии прошел митинг с требованием забрать Курильские острова у России. Митинг состоялся в воскресенье в Токио, сообщает ТАСС.
В России готовятся снова отстаивать Южные Курилы
В акции участвовало около 500 человек. От японского правительства в мероприятии принял участие министр по делам Окинавы и «северных территорий», губернатор префектуры Хоккайдо Сэйити.
«Мы продолжим добиваться взаимного понимания и всецело поддерживаем дипломатические переговоры», — заявили чиновники.
После акции манифестанты колонной прошли по центру Токио, скандируя лозунги с требованием «вернуть северные территории» Японии.
Москва и Токио так и не заключили мирный договор после Второй мировой войны. Это произошло из-за разногласий по поводу принадлежности южной части Курил. После войны архипелаг был включен в состав СССР, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы прилегающих мелких островов. МИД РФ неоднократно заявлял, что российский суверенитет над Курилами не подлежит сомнению.
Ранее «Рамблер» сообщал, что губернатор Токио предложила повести Олимпиаду на российских Курилах.
Комментарии282 
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
В мире , Видео , Политика , Япония
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