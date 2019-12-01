«Подавление голосов»: США раскритиковали Россию

«Подавление голосов»: Госдеп раскритиковал российский закон

США выразили тревогу принятием российским парламентом законопроекта, который позволит признавать иностранными агентами физические лица, получающие финансирование из-за рубежа. Госдепартамент заявил, что данная норма позволит злоупотреблять властными полномочиями в отношении «независимых» граждан. Посольство РФ в США потребовало от Вашингтона не вмешиваться во внутренние дела России.

Вашингтон обеспокоен тем, что обе палаты российского парламента приняли поправки в законопроект, который позволит властям РФ признавать иностранными агентами физические лица, получающие финансирование из-за рубежа.

Об этом написала в Twitter официальный представитель Госдепартамента США Морган Ортагус . Она указала, что данная норма позволит злоупотреблять властными полномочиями в отношении «независимых» граждан.

«Мы встревожены поспешным одобрением российским парламентом законодательства об «иностранных агентах», которое можно использовать для подавления независимых голосов. Мы призываем Россию соблюдать свою приверженность свободе выражения», — заявила дипломат.

При этом она сослалась на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова на конференции «Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ ». Тогда дипломат заявил, что Москва не будет вводить каких-либо санкций в отношении зарубежных средств массовой информации, в частности — против немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle.

«Когда Россия стала предпринимать меры по защите своего информационного пространства, изучался, прежде всего, американский опыт, где законодательство очень жестко регулирует все вопросы, связанные с возможностью воздействия на ситуацию внутри США», — сказал депутат.

В свою очередь, посольство РФ в США потребовало от Вашингтона не пытаться оказывать влияние на сугубо внутренние дела России.

«Хватит вмешиваться во внутренние дела. Кстати, после дела Марии Бутиной ни один гражданин России не может чувствовать себя в безопасности в США и пользоваться «свободой выражения мнений», — говорится в посте российского диппредставительства в Twitter.

Стоит отметить, что пользователи в комментариях под постом Ортагус указали на то, что само понятие «иностранный агент» не предполагает независимости, а значит — свободы мнения и объективности.

«Иностранные агенты не могут быть «независимыми». Им платят как раз за выполнение каких-либо действий», — написал пользователь под ником Vasile Popescu

Другой — Panos Panagiotakis — обратил внимание на непоследовательность США в своей внешней политике.

«Я не понимаю, почему вас не пугает политика Турции в Эгейском море, а также происходящее в Сирии, на Кипре, в Ливии. Это удивительно и странно», — сказал он.

Пользователь Wola, по-видимому, живущая в России, указала на «зеркальность» действий Москвы в отношении Вашингтона.

«Мы просто копируем американские законы. Внезапно они начинают работать против Госдепа», — написала она.

Неделю назад Совет Федерации принял решение одобрить проект закона, который позволит признавать иностранными агентами физические лица, которые получают финансирование из-за рубежа.

Этот проект закона предусматривает признание иностранными агентами или СМИ-иноагентами физических лиц, распространяющих информацию на неограниченную аудиторию или участвующих в создании такой информации, а также получающих финансирование из-за рубежа.

Под действие закона могут подпасть юридические лица, зарегистрированные за пределами России, зарубежные структуры, не учредившие российское юридическое лицо, и физические лица, финансируемые из-за границы.

Евросоюз также обеспокоен данным законом, говорилось в заявление представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич

В комментарии указывается, что принятие этого закона является шагом против независимой прессы и свободного доступа к информации. Кроме этого, закон накладывает дополнительное административное и финансовое бремя на зарубежные СМИ и некоммерческие организации, работающие в России.

Косьянчич также отметила, что подобное расширение законодательства противоречит обязательствам России в области прав человека.

Председатель постоянной комиссии по международному сотрудничеству в области прав человека СПЧ Александр Брод напомнил про аналоги данного закона в других государствах.

«Такие законы есть за рубежом, в частности, в Соединенных Штатах. Это известно.

И, в частности, канал Russia Today был признан иностранным агентом и испытывал сложности в своей работе. И наказание иностранным агентам предусмотрено законодательством США более суровое: не административные штрафы, а уголовное наказание на несколько лет лишения свободы. Вмешательство в политическую деятельность из-за рубежа, в том числе и со стороны СМИ, естественно недопустимо», — пояснил аналитик.

Он добавил, что риски этого законопроекта состоят в том, что под его действие могут попасть те СМИ, которые не вмешиваются в политическую деятельность, а публикуют материалы, касающиеся здравоохранения, туризма, благотворительности, то есть тем, которые далеки от политики и только способствуют сближению государств, народов.