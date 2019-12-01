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Новый глава дипломатии ЕС рассказал об отношении членов Евросоюза к России 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Раскрыто отношение Европы к России
Фото: Reuters
Позиция стран-членов Евросоюза в отношении России является неоднозначной. Об этом заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье интервью газете El Pais.
Главу дипломатии Евросоюза спросили о том, какую позицию сообщества он хотел бы видеть в отношении РФ.
"Это очень спорный вопрос", — ответил Боррель.
По его словам, некоторые страны очень неохотно идут на нормализацию отношений с Россией, а другие, напротив, хотели бы сделать это.
"Санкции [против РФ] есть, но сами по себе они не составляют политику, — добавил Боррель. — И я могу сказать то же самое о случае с Венесуэлой".
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Как считает глава дипломатии Евросоюза, "существует много проблем, связанных с обороной и безопасностью, которым европейцы должны быть в состоянии противостоять самостоятельно".
"Возможно, благодаря президенту [США Дональду] Трампу, [российскому лидеру Владимиру] Путину, [президенту Турции Тайипу] Эрдогану и другим лидерам европейцы будут вынуждены реагировать, — добавил Боррель. — Если США будут придерживаться иной позиции в отношении своих обязательств перед Европой, европейцы должны будут принять последствия. [Канцлер ФРГ Ангела] Меркель уже сказала, что мы должны взять судьбу в свои руки".
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Теги:
В мире , Европа , Жозеп Боррель , ЕС , НАТО
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