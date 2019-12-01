Раскрыто отношение Европы к России

Новый глава дипломатии ЕС рассказал об отношении членов Евросоюза к России

Позиция стран-членов Евросоюза в отношении России является неоднозначной. Об этом заявил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в опубликованном в воскресенье интервью газете El Pais.

Главу дипломатии Евросоюза спросили о том, какую позицию сообщества он хотел бы видеть в отношении РФ.

"Это очень спорный вопрос", — ответил Боррель.

По его словам, некоторые страны очень неохотно идут на нормализацию отношений с Россией, а другие, напротив, хотели бы сделать это.

"Санкции [против РФ] есть, но сами по себе они не составляют политику, — добавил Боррель. — И я могу сказать то же самое о случае с Венесуэлой".

Как считает глава дипломатии Евросоюза, "существует много проблем, связанных с обороной и безопасностью, которым европейцы должны быть в состоянии противостоять самостоятельно".