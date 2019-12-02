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Сербия решила забыть о шпионском скандале с Россией 

Lenta.ru + ещё 1 29 минут назад
Сербия приняла решение по шпионскому скандалу с РФ
Фото: Reuters
Белград считает, что история со шпионским скандалом с Москвой закрыта. Об этом рассказал посол Сербии в России Мирослав Лазански, пишет «Интерфакс».
Так дипломат ответил на вопрос, будет ли затрагиваться во время встречи глав двух государств недавний инцидент, предположительно, с участием сотрудника ГРУ. Российский лидер Владимир Путин должен провести переговоры с сербским коллегой Александром Вучичем во время его визита в Москву 4 декабря.
Ранее Вучич заявлял, что надеется сохранить хорошие отношения с Россией на фоне шпионского скандала. В Кремле при этом указывали, что в произошедшем необходимо разобраться, а союзнические отношения стран не пострадают.
В ноябре в сети появилось видео, на котором запечатлена встреча двух мужчин на парковке в Белграде. Утверждалось, что один из них — подполковник российской армии Георгий Клебан, а второй — сербский офицер. В ходе встречи россиянин якобы передал сербскому агенту пакет с деньгами, после чего тот ушел к машине.
Агентство безопасности и информации Сербии подтвердило подлинность видеозаписи. Предполагается, что к распространению записи причастны американские спецслужбы. По данным сербских СМИ, ролику уже несколько лет, однако его смогли опубликовать только с 50-го раза из-за противодействия российских спецслужб.
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Теги:
В мире , Политика , Учения НАТО , Владимир Путин , ГРУ , Интерфакс , Москва , Сербия
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