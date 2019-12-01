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В мире

Настя Рыбка призналась во встрече с Лукашенко 

Аргументы Недели 1 час назад
Настя Рыбка призналась во встрече с Лукашенко
Фото: РИА Новости
Скандально известная бывшая «эскортница» Настя Рыбка рассказала о встрече с президентом Белоруссии. Она состоится в декабре. Признание прозвучало в эфире телевизионного шоу.
По словам Рыбки, белорусский лидер уже принял участие в ее судьбе. Именно Лукашенко способствовал освобождению девушки из таиландской тюрьмы. Информация ей стала известна сначала от адвоката, потом от консула.
Настя Рыбка получила скандальную известность после того, как была предана огласке информация о связях с некоторыми российскими олигархами. Кроме того, она оказалась в заключении в Таиланде.
О причинах, почему Лукашенко решил заступиться за Настю Рыбку не сообщается. Но скорее всего, это произошло из-за белорусского происхождения девушки.
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