Настя Рыбка призналась во встрече с Лукашенко

Скандально известная бывшая «эскортница» Настя Рыбка рассказала о встрече с президентом Белоруссии . Она состоится в декабре. Признание прозвучало в эфире телевизионного шоу.

По словам Рыбки, белорусский лидер уже принял участие в ее судьбе. Именно Лукашенко способствовал освобождению девушки из таиландской тюрьмы. Информация ей стала известна сначала от адвоката, потом от консула.

Настя Рыбка получила скандальную известность после того, как была предана огласке информация о связях с некоторыми российскими олигархами. Кроме того, она оказалась в заключении в Таиланде.

О причинах, почему Лукашенко решил заступиться за Настю Рыбку не сообщается. Но скорее всего, это произошло из-за белорусского происхождения девушки.