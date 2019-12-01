Зеленскому грозят новым Майданом

Украинские националисты из «Движения сопротивления капитуляции» пригрозили Владимиру Зеленскому новым Майданом, если он уступит оппонентам на саммите в Париже. Об этом сообщают украинские издания.

Радикалы заявили, что накануне саммита они начнут бессрочную акцию возле администрации президента Украины. Вечером 8 декабря они придут на Банковую улицу в рамках «акции общественного контроля за действиями президента». Акция будет длиться, пока не станут известны результаты встречи «нормандской четверки». Если итоги не понравятся радикалам, протест превратится в долгосрочный.

По словам националистов, акция будет носить «информационно-просветительский характер». Он уверены, что Россия «пытается усмирить и обмануть украинский народ», а саммит в Париже станет "первым актом в драме капитуляции Украины".

«Нормандский формат» или «Нормандская четверка» — встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии, где обсуждают урегулирование конфликта в Донбассе. Предстоящий саммит запланирован на 9 декабря в Елисейском дворце.