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Зеленскому грозят новым Майданом 

Рамблер 24 минуты назад
Украинские националисты из «Движения сопротивления капитуляции» пригрозили Владимиру Зеленскому новым Майданом, если он уступит оппонентам на саммите в Париже. Об этом сообщают украинские издания.
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Радикалы заявили, что накануне саммита они начнут бессрочную акцию возле администрации президента Украины. Вечером 8 декабря они придут на Банковую улицу в рамках «акции общественного контроля за действиями президента». Акция будет длиться, пока не станут известны результаты встречи «нормандской четверки». Если итоги не понравятся радикалам, протест превратится в долгосрочный.
По словам националистов, акция будет носить «информационно-просветительский характер». Он уверены, что Россия «пытается усмирить и обмануть украинский народ», а саммит в Париже станет "первым актом в драме капитуляции Украины".
«Нормандский формат» или «Нормандская четверка» — встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии, где обсуждают урегулирование конфликта в Донбассе. Предстоящий саммит запланирован на 9 декабря в Елисейском дворце.
Ранее «Рамблер» сообщал, что первый президент Украины дал совет Зеленскому как вести себя с Путиным на саммите.
Комментарии423 
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
В мире , Видео , Владимир Зеленский
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