Трамп выразил соболезнования Джонсону из-за теракта

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования премьер-министру Великобритании Борису Джонсону в связи с терактом в Лондоне.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.
«Президент выразил соболезнования в связи с террористической атакой в Лондоне», — указали в администрации американского лидера.
Отмечается, что два лидера лично встретятся на саммите НАТО в Лондоне 3 — 4 декабря.
29 ноября вооружённый ножом мужчина напал на прохожих на Лондонском мосту. В результате инцидента, признанного Скотленд-Ярдом терактом, погибли два человека.
Позднее выяснилось, что нападавший — ранее осуждённый за связи с террористами 28-летний житель Стаффордшира Усман Хан.