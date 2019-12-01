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Трамп выразил соболезнования Джонсону из-за теракта в Лондоне 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Трамп выразил соболезнования Джонсону из-за теракта
Фото: РИА "ФедералПресс"
Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования премьер-министру Великобритании Борису Джонсону в связи с терактом в Лондоне.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.
«Президент выразил соболезнования в связи с террористической атакой в Лондоне», — указали в администрации американского лидера.
Отмечается, что два лидера лично встретятся на саммите НАТО в Лондоне 3 — 4 декабря.
29 ноября вооружённый ножом мужчина напал на прохожих на Лондонском мосту. В результате инцидента, признанного Скотленд-Ярдом терактом, погибли два человека.
Позднее выяснилось, что нападавший — ранее осуждённый за связи с террористами 28-летний житель Стаффордшира Усман Хан.
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Теги:
В мире , Африка , Ближний Восток , Европа , Конфликты , Борис Джонсон , Дональд Трамп , НАТО , США , Великобритания
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