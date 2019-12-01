Зеленскому дали совет насчет Путина

«Например, необходимо сказать там откровенно и искренне правду — нас обманули с Будапештским меморандумом. Нас обманывают и делают вид, что помогают, когда помогают только на словах. С нами играют, как кошка с мышью», — заявил Кравчук.

По его мнению, Зеленский должен руководствоваться национальными интересами.

«Главное тут — мужество, воля и смелость заявить об этих интересах», — резюмировал бывший коммунист.

«Нормандский формат» — встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии, на которой обсуждается урегулирование конфликта в Донбассе. Состоялось уже несколько подобных встреч на высшем уровне. Очередной саммит пройдет в Елисейском дворце 9 декабря.

Будапештский меморандум — международное соглашение, закрепившее отсутствие ядерного арсенала на Украине после развала СССР.

Леонид Кравчук — видный советский коммунистический деятель, член ЦК КПСС, член политбюро ЦК компартии Украины, один из инициаторов Беловежского соглашения о прекращении существования СССР, первый президент Украины.