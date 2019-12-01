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Зеленскому дали совет насчет Путина 

Рамблер + ещё 18 32 минуты назад
Первый президент Украины, бывший член ЦК КПСС Леонид Кравчук дал совет Зеленскому как вести себя с Путиным на саммите. Кравчук отметил, что Зеленскому надо помнить «украинцы — великий народ», который часто обманывают.
«Например, необходимо сказать там откровенно и искренне правду — нас обманули с Будапештским меморандумом. Нас обманывают и делают вид, что помогают, когда помогают только на словах. С нами играют, как кошка с мышью», — заявил Кравчук.
По его мнению, Зеленский должен руководствоваться национальными интересами.
«Главное тут — мужество, воля и смелость заявить об этих интересах», — резюмировал бывший коммунист.
Зеленский отказался идти на уступки Путину
«Нормандский формат» — встреча лидеров России, Украины, Франции и Германии, на которой обсуждается урегулирование конфликта в Донбассе. Состоялось уже несколько подобных встреч на высшем уровне. Очередной саммит пройдет в Елисейском дворце 9 декабря.
Будапештский меморандум — международное соглашение, закрепившее отсутствие ядерного арсенала на Украине после развала СССР.
Леонид Кравчук — видный советский коммунистический деятель, член ЦК КПСС, член политбюро ЦК компартии Украины, один из инициаторов Беловежского соглашения о прекращении существования СССР, первый президент Украины.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Кравчук заявил в интервью, что «Советский Союз — это искусственное образование», а в результате перестроечных инициатив Горбачёва в народах «пробудились национальные интересы».
Комментарии409 
Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
В мире , Видео , Европа , Политика , Украина , Путин и Зеленский , Леонид Кравчук , КПСС
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