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МИД Греции осудил «военную риторику» Эрдогана 

РИА Новости 1 час назад
МИД Греции осудил «военную риторику» Эрдогана
Фото: РИА Новости
Министерство иностранных дел Греции осудило заявления президента Турции Тайипа Эрдогана на церемонии открытия газопровода TANAP и назвали его "главным нарушителем международного права в регионе".
Эрдоган на церемонии в Эдирне заявил, что Турция не прекратит разведку и бурение на шельфе и в исключительной экономической зоны Кипра. По его словам, Анкара "действует в рамках международных прав, и сейчас никакие крики и вопли не заставят" Турцию отвести оттуда корабли, которые занимаются разведкой. Эрдоган также выступил в защиту подписанного с Ливией меморандум о взаимопонимании по разграничении морских зон.
Греческая делегация во главе с замминистра энергетики Димитрисом Иконому в знак протеста покинула церемонию.
"Мы осуждаем сегодняшние заявления турецкого руководства. Главный нарушитель международного права в регионе не осознает, что незаконность не порождает справедливости", — говорится в заявлении МИД Греции.
По его мнению, Турция подрывает стабильность и интересы всех народов в более широком регионе, демонстрирует полное презрение к принципам добрососедства, краеугольному камню мирного сосуществования государств и основополагающему условию ее европейской перспективы.
"Вызывает сожаление тот факт, что президент Турции решил превратить проект мирного сотрудничества в демонстрацию военной риторики и презрения к международной законности", — заявил МИД, отметив, что уход Иконому с мероприятия стал естественным следствием.
МИД Греции выразил надежду, что руководство Турции осознает, что уважение международной законности — его обязанность.
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Теги:
В мире , Новости регионов , МИД , Анкара , Греция , Кипр , Турция
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