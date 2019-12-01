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Террориста в Лондоне обезвредили с помощью бивня нарвала: видео 

ТК «Звезда» + ещё 9 16 минут назад
Террориста в Лондоне обезвредили китовым бивнем
Фото: Twitter
Нападавшего на Лондонском мосту пытались нейтрализовать китовым бивнем и огнетушителем.
Для нейтрализации нападавшего на Лондонском мосту жители британской столицы использовали китовый бивень и огнетушитель. Об этом сообщает газета The Guardian.
На опубликованном в ней видео, которое снял один из очевидцев, несколько человек побежали за вооруженным ножами мужчиной. Один человек оказался с огнетушителем в руках, у другого — бивень нарвала длиной более полутора метров. По данным издания, польский повар снял этот необычный предмет со стены здания, исторической штаб-квартиры лондонской гильдии рыботорговцев.
Инцидент произошел во время встречи выпускников и преподавателей института криминологии Кембриджского университета. На нее как раз и был приглашен напавший на людей 28-летний Усман Хан.
Среди тех, кто пытались его нейтрализовать, были также бывшие заключенные и освобожденные, как и Хан, досрочно. Они держали мужчину до того момента, как на место приехали полицийские.
Террорист напал на несколько человек на мосту, в результате чего скончались два человека. Одним из погибших оказался 25-летний выпускник Кембриджа Джек Мерритт, работавший специалистом по реабилитации в одной из британских тюрем. Еще три человека, пострадавшие от Хана, остаются в больнице.
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Теги:
В мире , Криминал , Происшествия
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