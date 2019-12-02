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Пока вы спали: США готовят удар по «Северному потоку-2» 

Рамблер + ещё 19 45 минут назад

Озвучены санкции США по «Северному потоку-2»

Санкции, которые коснутся компаний, участвующих в строительстве российского трубопровода «Северный поток-2», станут частью закона о военном бюджете США на следующий год. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает немецкое издание Bild.
Под действие санкций могут попасть как сотрудничающие с «Газпромом» немецкие компании, так и швейцарская Allseas, которая специализируется на укладке под водой труб и кабелей.
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При этом включение санкций в законопроект о военном бюджете США источники издания объяснили тем, что времени на подготовку какого-либо отдельного документа нет, так как трубопровод, скорее всего, будет достроен в ближайшие три месяца.

Россия начинает поставки газа в Китай

Сегодня лидеры России и Китая дадут старт поставкам российского газа в КНР по газопроводу «Сила Сибири», сообщает «Коммерсант».
Газопровод длиной 2,2 тысячи км был построен за 4,5 года, однако до сих пор неизвестна полная стоимость этого проекта. Ожидается, что в следующем году контрактный объем поставок составит 5 млрд кубометров, в 2021 году — 10 млрд, в 2022 году — 15 млрд кубометров.
«Газпром» и CNPC не озвучили формулу контрактной цены, поэтому рентабельность проекта крайне сложно оценить. Однако, по данным экспертов, выручка «Газпрома» от продаж в Китай в 2020 году может составить около 1 млрд долларов.

Украина готова «принять пару областей» России

Вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба в Twitter прокомментировал слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, не исключившего, что из-за национализма и притеснения национальных меньшинств Украина может потерять ряд областей. Кулеба заявил о готовности Украины принять в свой состав несколько российских регионов.
«Вынужден огорчить: никто никуда не выйдет. Зато готовы принять пару областей РФ. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни», — написал Кулеба.
Свой пост он проиллюстрировал «Обзорной картой украинских земель», на которой к Украине отнесены Кубань и Ставрополье.

Переводы из РФ в Таджикистан могут быть остановлены

Платежные системы, обеспечивающие 90% переводов из России в Таджикистан, не успели завершить подключение к Национальному банку республики и не смогут работать в стране с 3 декабря. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «Коммерсант».
Всю прошлую неделю участники рынка денежных переводов и ЦБ России вели переговоры и просили Национальный банк Таджикистана (НБТ) перенести срок подключения к системе на полгода, но добиться этого не смогли.
Система «Вестерн Юнион» уже предупредила своих партнеров о приостановке отправки переводов. Зампреда правления «Киви банка» (оператор платежной системы Contact) Татьяна Мареева также рассказала, что до завершения интеграции с НБТ переводы «отправлять не удастся, банки-партнеры в Таджикистане уже предупредили, что не будут их принимать и выдавать».

Пилоты рассказали о рисках для Путина при посадке в Бишкеке

Борт №1, на котором президент России Владимир Путин прилетел в Бишкек на саммит ОДКБ, пришлось сажать в сильном тумане. Об этом пилоты лайнера рассказали в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».
«Погода менялась буквально каждые 10–15 минут. И к моменту прилета, в процессе снижения, она вдруг ухудшилась», — рассказал один из пилотов.
При этом он отметил, что рисков не было, так как запас топлива позволял подождать или уйти на запасной аэропорт в Алма-Ате.
«В зоне ожидания полет продлился недолго, там порядка 10–12 минут мы потеряли, и, на наше счастье, диспетчер дал видимость 350, что соответствовало минимуму аэродрома. А в процессе снижения видимость вообще улучшилась до 500. Произвели нормальную посадку, без всякого риска для пассажира», — подчеркнул член экипажа борта №1.
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Редактор:  Николай Косяк
Теги:
В мире , Видео , Санкции США , США
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