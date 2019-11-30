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Политика

Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 13 1 час назад
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ввод в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток» намечен на 8 января, сообщает турецкий телеканал NTV.
«Конечно, у нас есть еще один очень важный шаг, который мы сделаем. 8 января в Стамбуле мы запустим газопровод под названием «Турецкий поток», — сказал Эрдоган на церемонии запуска газопровода TANAP, по которому газ из Азербайджана поступит в Турцию и Европу, передает ТАСС.
Между тем, ранее сообщалось, что «Турецкий поток» официально введут в эксплуатацию до конца года. А его открытие может стать поводом для визита президента Турции в Россию, сообщали в Кремле, отмечая, что работы по сухопутной части газопровода должны закончиться в январе 2020 года.
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Теги:
В мире , Видео , ИТАР-ТАСС , Турция
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