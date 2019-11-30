Эрдоган назвал дату запуска «Турецкого потока»

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ввод в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток» намечен на 8 января, сообщает турецкий телеканал NTV.

«Конечно, у нас есть еще один очень важный шаг, который мы сделаем. 8 января в Стамбуле мы запустим газопровод под названием «Турецкий поток», — сказал Эрдоган на церемонии запуска газопровода TANAP, по которому газ из Азербайджана поступит в Турцию и Европу, передает ТАСС.

Между тем, ранее сообщалось, что «Турецкий поток» официально введут в эксплуатацию до конца года. А его открытие может стать поводом для визита президента Турции в Россию, сообщали в Кремле, отмечая, что работы по сухопутной части газопровода должны закончиться в январе 2020 года.