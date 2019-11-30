На Украине заявили о потере смысла существования страны

«Клятая труба»: на Украине заявили о потере смысла

Украина потеряла смысл своего существования, потому что привязалась к газовой трубе, заявил украинский журналист Алексей Молчанов . В сложившейся ситуации он обвинил элиту страны. Незадолго до этого похожее мнение выразил миллионер и телеведущий Андрей Пальчевский. При этом в России наоборот считают, что Украине стоит серьезнее относиться к этому вопросу.

Украина «привязалась» к газовой трубе и забыла об истинном смысле своего существования, считает украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов. По его словам, в погоне за прибылью украинская элита перестала реализовывать внутренние и внешние политические планы государства.

«Мы утратили смыслы! Смыслом стала вот эта клятая газовая труба. Все!» — сказал Молчанов в эфире телеканала NewsOne.

Но, по его мнению, смыслы дальнейшего существования Украины гораздо глубже газовой трубы.

Молчанов обратил внимание, что все украинские отрасли контролируются западными корпорациями. Он также назвал Россию «сверхдержавой», указав на то, что у этой страны сильнейшая армия и ядерные запасы.

«Когда мы станем субъектными, тогда мы сможем говорить и с Россией, и с Западом на более-менее равных уровнях», — подчеркнул он.

Накануне миллионер и телеведущий Андрей Пальчевский в эфире NewsOne заявил, что природный газ стал инструментом, «растлившим» Украину, и может стать причиной ее гибели. При этом если президент Владимир Зеленский добьется мира и решения газовых проблем страны, «то все пойдет в гору», считает он.

Бизнесмен также выразил мнение, что Украина слишком «привязалась к газовой трубе», которая разделила население страны на богатых и бедных.

«Газ — это то, что растлило наше государство. И это было главным оружием России в свое время», — отметил Пальчевский.

В России же наоборот считают, что Украине стоит серьезнее отнестись к этому вопросу. Как отметил первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских , если газотранспортная система Украины не будет загружена российским газом, ее в скором времени можно будет разобрать на металлолом. Так он прокомментировал последствия вероятного отказа Киева от прямых поставок из России.

«Люди, которые обслуживают газотранспортную систему, окажутся на улице, потеряют работу. Киеву нужно посчитать все прямые и косвенные убытки и понять, что для них важнее — синица в руках или журавль в небе», — объяснил он RT.

Депутат считает, что украинским властям стоит спросить у граждан: покупать ли им дешевый газ из России напрямую или переплачивать посредникам.

Незадолго до этого появилась информация, что Еврокомиссия порекомендовала Украине вернуться к прямым закупкам российского газа в объеме 15 млрд кубометров в год. Но в «Нафтогазе» опровергли эти сообщения. Там пояснили, что ЕК посоветовала «Газпрому» заключить долгосрочный контракт с новым украинским оператором на значительный объем газа и по европейским правилам.

Киев взял на себя обязательство принять нормы европейского законодательства в энергетической сфере, по которым компания-оператор транзита газа должна существовать отдельно от добывающих компаний. По этим нормам «Нафтогаз» со своей текущей структурой не может быть стороной нового контракта, а действующий истекает 31 декабря. Когда он закончится, украинская компания должна будет либо продлить контракт с «Газпромом», либо заключить его на новых условиях с новосозданной компанией-транзитером.

Российская компания обозначила несколько условий продления действующего договора на транзит российского газа через Украину, одно из которых — отказ обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств. Москва также считает, что в этом случае нужно отменить решение Антимонопольного комитета Украины о штрафе для «Газпрома» за «нарушение экономической конкуренции» и отозвать ходатайства «Нафтогаза» об инициировании Еврокомиссией расследования против российской компании.

Это предложение «Газпром» направил министру энергетики Украины Алексею Оржелю и заместителю председателя Еврокомиссии Марошу Шефчовичу.

Как написал на своей странице в Facebook глава «Нафтогаза» Андрей Коболев , у его компании есть претензии к «Газпрому» на $22 млрд