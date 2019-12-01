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Фонд жены Порошенко получит больше денег 

Вечерняя Москва + ещё 5 54 минуты назад
Фонд жены Порошенко получит больше денег
Фото: РИА Новости
Финансирование Украинского культурного фонда (УКФ) увеличится. Об этом рассказал министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.
Наблюдательный совет организации возглавляет супруга бывшего президента страны Петра Порошенко Марина Порошенко.
Бородянский отметил, что деньги предназначены для финансирования проектов, не связанных с кино.
— Уже на 2020 год мы вдвое увеличили финансирование УКФ — на проекты, которые не касаются кино. Раньше эта цифра была 250 миллионов гривен, на 2020-й это будет 500 миллионов, — заявил минист в интервью изданию «Зеркало недели».
Кроме того, он позитивно оценил работу жены Порошенко на ее посту.
Ранее большинство украинцев выступило за снятие депутатской неприкосновенности с Петра Порошенко.
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Теги:
В мире , Конфликты , Украина , Марина Порошенко , Петр Порошенко , Владимир Бородянский
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