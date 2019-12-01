Фонд жены Порошенко получит больше денег

Владимир Бородянский. Финансирование Украинского культурного фонда (УКФ) увеличится. Об этом рассказал министр культуры, молодежи и спорта Украины

Бородянский отметил, что деньги предназначены для финансирования проектов, не связанных с кино.

— Уже на 2020 год мы вдвое увеличили финансирование УКФ — на проекты, которые не касаются кино. Раньше эта цифра была 250 миллионов гривен, на 2020-й это будет 500 миллионов, — заявил минист в интервью изданию «Зеркало недели».

Кроме того, он позитивно оценил работу жены Порошенко на ее посту.

Ранее большинство украинцев выступило за снятие депутатской неприкосновенности с Петра Порошенко.