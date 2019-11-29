У Трампа отобрали телефон в Афганистане

Сотрудники отобрали у Трампа телефон во время поездки в Афганистан

Президент США Дональд Трамп лишился своего телефона и доступа в Twitter на время секретной поездки в Афганистан 28 ноября. Об этом сообщает издание Politico.

Поясняется, что устройства, испускающие сигналы, были конфискованы у всех, летящих в самолете в Афганистан, даже у Трампа. Это делалось для того, чтобы "помешанный на Twitter президент" ничего не публиковал, и, соответственно, чтобы пользователи, следившие за его страницей в сети, ничего не заподозрили о поездки в Афганистан.

В издании подчеркнули, что Трамп с самого начала президентства настоял на том, что будет продолжать пользоваться личным телефоном, несмотря на возражения спецслужб.