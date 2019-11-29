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Сотрудники отобрали у Трампа телефон во время поездки в Афганистан 

Газета.Ru + ещё 5 58 минут назад
У Трампа отобрали телефон в Афганистане
Фото: AP
Президент США Дональд Трамп лишился своего телефона и доступа в Twitter на время секретной поездки в Афганистан 28 ноября. Об этом сообщает издание Politico.
Поясняется, что устройства, испускающие сигналы, были конфискованы у всех, летящих в самолете в Афганистан, даже у Трампа. Это делалось для того, чтобы "помешанный на Twitter президент" ничего не публиковал, и, соответственно, чтобы пользователи, следившие за его страницей в сети, ничего не заподозрили о поездки в Афганистан.
В издании подчеркнули, что Трамп с самого начала президентства настоял на том, что будет продолжать пользоваться личным телефоном, несмотря на возражения спецслужб.
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Теги:
В мире , США , Дональд Трамп , Афганистан
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