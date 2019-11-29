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Пушилин заявил, что в законе о границе ДНР нет «тайных смыслов» 

ТАСС 26 минут назад
Пушилин пояснил закон о границе ДНР
Фото: РИА Новости
Закон о государственной границе Донецкой народной республики (ДНР) логичен, он соответствует минским соглашениям. Об этом заявил в пятницу глава ДНР Денис Пушилин.
"Я все же попросил бы не искать никаких тайных смыслов. Их, я уверяю вас, нет. Это просто планомерная законотворческая деятельность. Так получается, что до этого момента вопрос границы был урегулирован указом главы, и в принципе его хватало на том этапе.
Поэтому для того, чтобы было все урегулировано на уровне подзаконных актов, потребовался закон. Закон, я бы не сказал, что он такой новый или говорит о чем-то новом", — сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".
Глава республики также пояснил, почему закон не противоречит Минским соглашениям. "И что касается непосредственно нынешней ситуации, почему это не противоречит "Минску" (Минским соглашениям — прим. ТАСС), в данном законе линия соприкосновения указана, потому что, увы, конфликт еще не окончен.
Поэтому закон абсолютно логичен, понятен, и он нужен нам для нашего внутреннего пользования".
29 ноября парламент Донецкой народной республики формально установил государственную границу по линии административной границы Донецкой области Украины по состоянию на начало 2014 года.
После государственного переворота на Украине и свержения президента Виктора Януковича зимой 2014 года новые власти начали силовую операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. В результате вооруженного конфликта погибли более 10 тыс. человек, свыше 25 тыс. получили ранения.
В стремлении прекратить вооруженный конфликт в Донбассе лидерами России, Украины, Франции и Германии был запущен минский переговорный процесс, который привел к выработке комплекса соглашений по мирному урегулированию. Они предполагают предоставление Донбассу особого статуса и объявление всеобщей амнистии для участников вооруженного конфликта.
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Теги:
В мире , Виктор Янукович , Денис Пушилин , ИТАР-ТАСС
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