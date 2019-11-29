Дело MH17: определена роль России в суде

Наблюдатели от России и любой другой страны могут участвовать в судебном заседании по крушению малазийского Boeing MH-17, которое пройдет 9 марта 2020 году в Гааге . Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на координатора по связям с общественностью окружного суда Гааги Моник Бунк.

По ее словам, суд не приглашает иностранных наблюдателей, о желании присутствовать на заседании они должны сообщить сами.

«В Нидерландах у каждого есть возможность присутствовать на открытых слушаниях, которым и является это заседание. Так что окружной суд Гааги не приглашает людей, они сами к нам обращаются», — заявила Бунк.

Малазийский Boeing-777, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH-17, был сбит в небе над Донецкой областью летом 2014 года. Погибли 298 человек. Первое судебное заседание по делу о крушении MH-17 состоится в Окружном суде Гааги 9 марта.