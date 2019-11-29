Стало известно место проведения нормандского саммита

Саммит в нормандском формате, запланированный на 9 декабря, планируется провести в Елисейском дворце.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию французского президента.

«Саммит в нормандском формате состоится в Елисейском дворце в понедельник, 9 декабря 2019 года. В нём примут участие президент республики Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский», — указывается в заявлении.

Ранее сообщалось, что Путин и Зеленский в ходе встречи в Париже 9 декабря могут обсудить ситуацию с газовыми переговорами двух государств.

27 ноября в Кремле не исключили отдельной встречи президентов в Париже, где 9 декабря состоится саммит в нормандском формате.

Как отмечал Зеленский, Украина настроена на переговоры в любых форматах в рамках «нормандской четвёрки».