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Стало известно место проведения нормандского саммита 

RT на русском + ещё 1 21 минуту назад
Стало известно место проведения нормандского саммита
Фото: globallookpress.com
Саммит в нормандском формате, запланированный на 9 декабря, планируется провести в Елисейском дворце.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию французского президента.
«Саммит в нормандском формате состоится в Елисейском дворце в понедельник, 9 декабря 2019 года. В нём примут участие президент республики Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский», — указывается в заявлении.
Ранее сообщалось, что Путин и Зеленский в ходе встречи в Париже 9 декабря могут обсудить ситуацию с газовыми переговорами двух государств.
27 ноября в Кремле не исключили отдельной встречи президентов в Париже, где 9 декабря состоится саммит в нормандском формате.
Как отмечал Зеленский, Украина настроена на переговоры в любых форматах в рамках «нормандской четвёрки».
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Теги:
В мире , Политика , Украина , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Владимир Путин , Эммануэль Макрон
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