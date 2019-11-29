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Криминал

Пророчество сотрудника КГБ из прошлого о подрыве государств напугало иностранцев 

Lenta.ru 1 час назад
Пророчество сотрудника КГБ напугало иностранцев
Фото: GBPPR2 / YouTube
Среди пользователей Twitter из Великобритании набирает популярность видеозапись интервью бывшего сотрудника КГБ СССР Юрия Безменова. По мнению юзеров, заявления ветерана советской спецслужбы актуальны и в настоящее время в связи с происходящим в их стране.
Как сообщает проект издания The Independent, Indy 100, видео было снято еще 35 лет назад, в 1984 году. В нем Безменов рассказывает о методике работы СССР со странами, которые необходимо ослабить и покорить путем идеологической диверсии. На «дестабилизацию нации», по оценке Безменова, требовалось от двух до пяти лет. Шпионаж, по его словам, играл отнюдь не самую важную роль.
Пользователь Brexitshambles, публикующий посты с критикой Brexit и выступающих за него британских политиков, опубликовал нарезку из речи Безменова.
«Правда всегда скрыта в прошлом. В этом пророческом интервью, снятом 35 лет назад, сотрудник КГБ Юрий Безменов, также известный как Томас Дэвид Шуман, объясняет систему российского влияния и методы подрывной деятельности, которые вызывают тревогу в связи с текущим положением дел в США и Великобритании», — написал юзер.
Многие в комментариях согласились с тем, что объяснения Безменова кажутся им актуальными в связи с происходящим в политике Вашингтона и Лондона в последние годы. Видео также заметила британская журналистка и писательница Кэрол Кадвалладр (Carole Cadwalladr). Она сделала собственную публикацию, предложив читателям узнать, «как Россия стремится уничтожить своих врагов с помощью хаоса». Ролик набрал почти миллион просмотров в соцсети.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время предвыборных дебатов 23 ноября заявлял, что рассуждения о возможном влиянии России на результаты референдума о Brexit в 2016 году сродни легендам о Бермудском треугольнике. До этого он говорил, что нет никаких свидетельств того, что Москва вмешивалась в политический процесс в Великобритании. Россия также последовательно заявляет о том, что не пытается вмешиваться в политические процессы в других странах.
Юрий Безменов, также известный как Томас Дэвид Шуман — бывший сотрудник КГБ, который работал в агентстве печати «Новости» (в настоящее время — международное информационное агентство «Россия сегодня») и посольстве СССР в Индии. В 1970 году бежал на Запад, где публично раскрыл информацию о советской пропаганде и диверсионной деятельности спецслужб СССР.
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Комментарии5 
Теги:
В мире , Борис Джонсон , КГБ СССР , РИА Новости , Великобритания
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