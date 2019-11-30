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Переговоры властей и оппозиции Грузии провалились 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 1 час назад
Переговоры властей и оппозиции Грузии провалились
Фото: globallookpress.com
Оппозиция Грузии возобновляет акции протеста после того, как в субботу ее переговоры с властями с участием западных послов по вопросу проведения выборов 2020 года в 150-местный парламент только по пропорциональной системе не принесли результата, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Председатель оппозиционного «Единого национального движения» Григол Вашадзе заявил, что «акции протеста продолжатся». По его словам, оппозиционеры начинают консультации о формах протеста.
Министр юстиции Грузии Теа Цулукиани заявила, что предлагаемые оппозицией модели являются «неконституционными». При этом обе стороны готовы продолжить консультации при поддержке западных медиаторов.
Нынешняя встреча была первой после разразившегося 14 ноября внутриполитического кризиса. Она продолжалась почти 6 часов. Ее вели исполняющая обязанности посла США в Грузии, а также постпред ЕС и посол Германии.
В парламенте Грузии 150 депутатов — 77 избираются по партийным спискам и 73 по мажоритарным округам. В 2024 году Конституция Грузии предусматривает переход только на пропорциональную систему.
14 ноября провалилось голосование о проведении полностью пропорциональных выборов уже в будущем году, и оппозиция вышла на улицы. Депутат от правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, участвовавший в переговорах, сказал, что «пока оппозиция находится на улице, это на руку властям, так как оппозиция испытывает ежедневный регресс».
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Теги:
В мире , Кавказ , Теа Цулукианя , Ираклий Кобахидзе , Григол Вашадзе , ЕС , Деловая газета "Взгляд" , Грузия , Тбилиси
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