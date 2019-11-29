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Лукашенко анонсировал перестановки в правительстве 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Лукашенко анонсировал перестановки в правительстве
Фото: Дмитрий Азаров / «Коммерсантъ»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко анонсировал кадровые перестановки в правительстве страны. Об этом сообщает БЕЛТА.
По словам белорусского лидера, основной этап обновления правительства произойдет после Нового года, когда о результатах своей работы отчитаются нынешние министры.
«Как в былые времена, прежде чем идти на президентские выборы, я всегда формировал правительство и не только — всю вертикаль власти, чтобы люди видели, с кем же, если вдруг изберут, действующий президент будет работать», — подчеркнул он.
Вместе с тем Лукашенко объявил, что назначает Дмитрия Крутого первым заместителем премьер-министра республики. Ранее Крутой занимал пост министра экономики и разрабатывал дорожные карты по интеграции России и Белоруссии. Лукашенко назвал его «патриотом Белоруссии, который достойно сможет вести диалог на Востоке и Западе».
17 ноября Лукашенко заявил о намерении баллотироваться на президентских выборах в 2020 году. При этом он отметил, что не будет держаться «синими пальцами» за кресло главы республики, но именно белорусы должны отвергнуть его кандидатуру. Тогда же Лукашенко рассказал об отсутствии планов менять конституцию страны к президентским выборам.
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Теги:
В мире , СНГ , Александр Лукашенко
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