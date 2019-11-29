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Происшествия

У тебя мозг умер. Эрдоган обратился к Макрону 

Рамблер + ещё 7 57 минут назад
У тебя мозг умер. Эрдоган обратился к Макрону
Фото: Reuters
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил своего французского коллегу Эммануэля Макрона в том, что у него «мозг умер». Таким образом турецкий лидер отреагировал на заявление Макрона о смерти мозга НАТО.
«Не знаю, что значит для НАТО Франция, но Турция для НАТО является очень важной страной. Макрон заявил о смерти мозга НАТО. Уважаемый Макрон, ты сначала собственный мозг проверь, потому что такие заявления подходят только тем, у кого, как у тебя, мозг умер», — приводит РИА «Новости» слова Эрдогана.
Он также отметил, что у Франции нет опыта борьбы с терроризмом, и именно поэтому страну оккупировали «желтые жилеты».
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Ранее Эммануэль Макрон в интервью изданию Economist заявил, что европейские страны больше не могут полагаться на США как на союзника по НАТО.
«То, что мы сейчас испытываем, — это смерть мозга НАТО», — сказал Макрон.
По его словам, Европа стоит на краю пропасти и должна осознать себя самостоятельной геополитической силой, иначе она «не будет контролировать свою судьбу».
В администрации президента Франции назвали высказывание Эрдогана оскорблением и вызвали посла Турции в МИД Франции.
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Комментарии250 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
В мире , Ближний Восток , Реджеп Эрдоган , Эммануэль Макрон , МИД , НАТО , РИА Новости , Турция , Франция
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