У тебя мозг умер. Эрдоган обратился к Макрону

«Не знаю, что значит для НАТО Франция, но Турция для НАТО является очень важной страной. Макрон заявил о смерти мозга НАТО. Уважаемый Макрон, ты сначала собственный мозг проверь, потому что такие заявления подходят только тем, у кого, как у тебя, мозг умер», — приводит РИА «Новости» слова Эрдогана.

Он также отметил, что у Франции нет опыта борьбы с терроризмом, и именно поэтому страну оккупировали «желтые жилеты».

Ранее Эммануэль Макрон в интервью изданию Economist заявил, что европейские страны больше не могут полагаться на США как на союзника по НАТО.

«То, что мы сейчас испытываем, — это смерть мозга НАТО», — сказал Макрон.

По его словам, Европа стоит на краю пропасти и должна осознать себя самостоятельной геополитической силой, иначе она «не будет контролировать свою судьбу».