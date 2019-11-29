На Украине признали, что США хотели обосноваться в Крыму

Вашингтон планировал разместить дипломатическое представительство США Крыму при президенте Украины Викторе Ющенко , который занимал руководящий пост с 2005 по 2010 год. Об этом в эфире интернет-телеканала UkrLife рассказал бывший исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Владимир Хандогий.

По его словам, обсуждение проходило в 2008 году, когда Киев не получил план действий по членству в НАТО . Политик поделился, что позже он встретился с тогдашним госсекретарем США Кандолзиой Райс. По итогу встречи была подписана хартия о стратегическом сотрудничестве, которая предусматривала возможность расширения присутствия США в Крыму.

«Мы этот пункт очень долго обсуждали — о создании в Симферополе, в Крыму почетного или какого-то дипломатического присутствия США», — отметил Хандогий.

В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, напоминает RT. Украина и другие западные страны не признали итоги референдума, потому что он противоречил конституции страны, уточняет РАПСИ. Кремль убежден, что полуостров стал российским на законных основаниях.