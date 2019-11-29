Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россиянку лишили денег из-за буквы в паспорте
Россиянку лишили денег из-за буквы в паспорте
Общество
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
Армия
Синоптики рассказали о погоде в Москве на Новый год
Синоптики рассказали о погоде в Москве на Новый год
Погода
Часть российского оружия «Судного дня» заметили в сети
Часть российского оружия «Судного дня» заметили в сети
Армия

На Украине признали, что США хотели обосноваться в Крыму 

Ura.Ru 19 минут назад
Вашингтон планировал разместить дипломатическое представительство США в Крыму при президенте Украины Викторе Ющенко, который занимал руководящий пост с 2005 по 2010 год. Об этом в эфире интернет-телеканала UkrLife рассказал бывший исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Владимир Хандогий.
Украина пожаловалась США на Apple из-за Крыма
По его словам, обсуждение проходило в 2008 году, когда Киев не получил план действий по членству в НАТО. Политик поделился, что позже он встретился с тогдашним госсекретарем США Кандолзиой Райс. По итогу встречи была подписана хартия о стратегическом сотрудничестве, которая предусматривала возможность расширения присутствия США в Крыму.
«Мы этот пункт очень долго обсуждали — о создании в Симферополе, в Крыму почетного или какого-то дипломатического присутствия США», — отметил Хандогий.
Экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко подтвердил, что вел переговоры по этому вопросу с послом на Украине Уильямом Тейлором.
В марте 2014 года в Крыму и Севастополе прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, напоминает RT. Украина и другие западные страны не признали итоги референдума, потому что он противоречил конституции страны, уточняет РАПСИ. Кремль убежден, что полуостров стал российским на законных основаниях.
Ura.Ru: последние новости
Государство из центральной Европы отказалось от участия в «Евровидении» из-за геев Государство из центральной Европы отказалось от участия в «Евровидении» из-за геев Белорусы высказались об отношении к гражданам России Белорусы высказались об отношении к гражданам России В Китае предположили, насколько сильным мог бы быть современный СССР В Китае предположили, насколько сильным мог бы быть современный СССР
Комментарии23 
Теги:
В мире , Видео , Владимир Огрызко , Виктор Ющенко , Уильям Тейлор , Apple , НАТО , РАПСИ , Республика Крым , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянку лишили денег из-за буквы в паспорте
Россиянку лишили денег из-за буквы в паспорте
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД 216
Синоптики рассказали о погоде в Москве на Новый год
Синоптики рассказали о погоде в Москве на Новый год 19
Часть российского оружия «Судного дня» заметили в сети
Часть российского оружия «Судного дня» заметили в сети 88
Миру предрекли новую холодную войну
Миру предрекли новую холодную войну
Видео
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
04:02
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
В мире Политика
Пассажир метро засмотрелся в телефон и упал на рельсы
00:59
Пассажир метро засмотрелся в телефон и упал на рельсы
Происшествия
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
03:03
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
США Азия
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
06:54
В МИД назвали последствия разрыва ДРСМД
Армия Ближний Восток
Часть российского оружия «Судного дня» заметили в сети
04:19
Часть российского оружия «Судного дня» заметили в сети
Армия Оружие
Миру предрекли новую холодную войну
03:52
Миру предрекли новую холодную войну
В мире Азия
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
Кавказ В мире
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
02:41
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
Общество
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
03:07
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение