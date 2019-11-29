Украина пожаловалась США на Apple из-за Крыма

Украина пожаловалась на Apple в Госдеп

Посольство Украины США обратилось к руководству Apple и в Госдеп из-за российского Крыма в сервисах американской компании. Об этом сообщается на странице посольства в Facebook

По словам дипломатов, они потребовали от Apple обозначать Крым как часть Украины в своих сервисах и пожаловались на компанию в Госдепартамент США и другие компетентные ведомства.

«Мы полагаем, что украинцы не будут благодарить Apple в этот День благодарения», — отметили в посольстве.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Госдуме заявили, что Apple исправила данные о территориальной принадлежности Крыма во всех своих сервисах, в том числе в приложении «Погода». Теперь Севастополь, Симферополь и Ялта там указаны как территория РФ.