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Украина пожаловалась на Apple в Госдеп 

Рамблер + ещё 4 8 минут назад
Украина пожаловалась США на Apple из-за Крыма
Фото: РИА Новости
Посольство Украины в США обратилось к руководству Apple и в Госдеп из-за российского Крыма в сервисах американской компании. Об этом сообщается на странице посольства в Facebook.
По словам дипломатов, они потребовали от Apple обозначать Крым как часть Украины в своих сервисах и пожаловались на компанию в Госдепартамент США и другие компетентные ведомства.
«Мы полагаем, что украинцы не будут благодарить Apple в этот День благодарения», — отметили в посольстве.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Госдуме заявили, что Apple исправила данные о территориальной принадлежности Крыма во всех своих сервисах, в том числе в приложении «Погода». Теперь Севастополь, Симферополь и Ялта там указаны как территория РФ.
После этого экс-глава МИД Украины Павел Климкин призвал украинцев отказаться от гаджетов Apple.
До этого в другой американской компании — Google — сообщили об исправлении ошибки, из-за которой часть пользователей видела Крым как украинскую территорию. Теперь при заходах из России Крым на картах Google отображается как часть РФ, а в других странах — как спорная территория.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
В мире , Конфликты , Политика , США , Украина , Павел Климкин , МИД , Госдеп США , Госдума , Apple , Google , Республика Крым
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