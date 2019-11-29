«Прикройте Надьку»: в Сети осудили наряд Савченко

Пользователям ее образ не понравился.

«А разрез то какой», — заявил Виктор Штонда (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«*** подкрался незаметно и оголил ляжку», — написал Роман Три.

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«У Нади колготки зачОтные», — добавила Natalije Novakovska.

«Гламурнінько», — согласилась Demianiw Oksana.

«Осподиии … Надьку прикройте хотя бы чем-то», — возмутилась Таня Ярошенко.

Как сообщал «Рамблер», весной 2017 года бывшая летчица Савченко сменила имидж, появившись в эфире телеканала NewsOne с макияжем и в платье. По словам Савченко, чаще всего она предпочитает носить военную форму, а в «изящных нарядах» появляется только в театре.

Во время работы депутатом Савченко появлялась в Раде в блузе со спущенным плечом, чем тоже возмущала пользователей.