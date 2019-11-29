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«Прикройте Надьку»: в Сети осудили наряд Савченко 

Рамблер 26 минут назад
«Прикройте Надьку»: в Сети осудили наряд Савченко
Фото: РИА Новости
Пользователь Facebook Сергей Наумович опубликовал фотографии с дня рождения журналиста Дмитрия Гордона. На одном из снимков запечатлена экс-депутат Верховной Рады Надежда Савченко в черном платье.
Пользователям ее образ не понравился.
«А разрез то какой», — заявил Виктор Штонда (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«*** подкрался незаметно и оголил ляжку», — написал Роман Три.
Facebook
«У Нади колготки зачОтные», — добавила Natalije Novakovska.
«Гламурнінько», — согласилась Demianiw Oksana.
«Осподиии … Надьку прикройте хотя бы чем-то», — возмутилась Таня Ярошенко.
Как сообщал «Рамблер», весной 2017 года бывшая летчица Савченко сменила имидж, появившись в эфире телеканала NewsOne с макияжем и в платье. По словам Савченко, чаще всего она предпочитает носить военную форму, а в «изящных нарядах» появляется только в театре.
Во время работы депутатом Савченко появлялась в Раде в блузе со спущенным плечом, чем тоже возмущала пользователей.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
В мире , Украина , Надежда Савченко , Дмитрий Гордон , Верховная Рада
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