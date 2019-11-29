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В ДНР оценили украинские сценарии реинтеграции Донбасса 

РИА Новости 1 час назад
В ДНР оценили украинские сценарии реинтеграции Донбасса
Фото: РИА Новости
Никакие сценарии Киева по реинтеграции не помогут вернуть ему Донбасс и Крым, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Русанов.
Киев придумал пять сценариев реинтеграции Донбасса
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что есть пять сценариев реинтеграции Донбасса. Он выразил надежду, что Киев вернет "границы Донецкой и Луганской областей", а также Крым.
"По всей видимости, с одним из них мы уже познакомились в начале ноября — с планом депортации народа Донбасса. Данилов недавно пытался оправдаться, что план фальшивый, но сегодня мы опять увидели, что пределу больным фантазиям нет. Боюсь только представить какие остальные четыре", — сказал РИА Новости Русанов.
По его словам, "Киеву никогда не вернуть ни Крым, ни Донбасс".
"Пора уже это осознать и принять за эти шесть лет. Что Крым, что Донбасс — исконно русские регионы, которые возвращаются на Родину", — добавил Русанов.
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Теги:
В мире , Алексей Данилов , РИА Новости , Киев , Республика Крым
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