В ДНР оценили украинские сценарии реинтеграции Донбасса

Никакие сценарии Киева по реинтеграции не помогут вернуть ему Донбасс и Крым , считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Русанов.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что есть пять сценариев реинтеграции Донбасса. Он выразил надежду, что Киев вернет "границы Донецкой и Луганской областей", а также Крым.

"По всей видимости, с одним из них мы уже познакомились в начале ноября — с планом депортации народа Донбасса. Данилов недавно пытался оправдаться, что план фальшивый, но сегодня мы опять увидели, что пределу больным фантазиям нет. Боюсь только представить какие остальные четыре", — сказал РИА Новости Русанов.

По его словам, "Киеву никогда не вернуть ни Крым, ни Донбасс".