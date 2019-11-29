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Зеленский упразднил в армии Украины прапорщиков и отказался от полков 

ТАСС + ещё 1 31 минуту назад
Украина подстроилась под НАТО
Фото: Министерство обороны Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает реформу воинских званий в армии по образцу стран НАТО. Об этом говорится на сайте украинского парламента.
"Возвращено с подписью президента", — указано на странице соответствующего закона в электронной системе Рады.
Данный закон отменил воинские звания прапорщика, мичмана, старшего прапорщика и старшины. Вместо них установлены звания штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина и главный мастер-старшина. Кроме того, упраздняется название воинской части "полк", которое теперь будет заменено на "бригаду".
В начале этого года в конституции Украины закреплена формулировка о "европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины". Обеспечение к 2020 году полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран НАТО закреплено в принятой в 2015 году Военной доктрине Украины.
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Теги:
В мире , Армия , Войска , Конфликты , Политика , Украина , Владимир Зеленский , Верховная Рада , НАТО
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