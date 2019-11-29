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В Сирию за сутки вернулись почти 700 беженцев из Ливана и Иордании 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Сотни беженцев возвращаются в Сирию
Фото: РИА Новости
Более 200 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще свыше 470 беженцев прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 684 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" — 209 человек (женщин — 63, детей — 107), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" — 475 человек (женщин — 143, детей — 242)", — говорится в тексте бюллетеня.
Отмечается, что в места постоянного проживания внутри страны в течение суток вернулись три беженца.
Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии за сутки выполнили задачи по разминированию местности и объектов в Эль-Харра, Джасим (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). За сутки специалисты разминировали 2 гектара территории, обнаружено и уничтожено 36 взрывоопасных предметов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Теги:
В мире , Ближний Восток , Госдума , Иордания , Ливан , Сирия
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